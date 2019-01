Atanasov toglie la Viterbese dai guai: successo a Bisceglie. E mercoledì arriva la Ternana

Ultimo aggiornamento: 17:17

Con un gol del difensore bulgaro Atanasov al 36' della ripresa la Viterbese vince 1-0 a Bisceglie e porta a casa la prima vittoria del 2019. Un successo che fa respirare i gialloblù: a livello di gioco e di prestazione il neo tecnico Antonio Calabro ha ancora tanto da lavorare.I tre punti doi oggi regalano un pizzico di tranquillità in più in vista della partitissima di mercoledì prossimo contro la Ternana, in Coppa Italia. Scossa dalle due brutte sconfitte contro Juve Stabia e Reggina, la Viterbese gioca un primo tempo opaco: nessuna occasione per Baldassin e compagni con un Saraniti sempre più avulso dal gioco e un ritmo partita da fine stagione.Nella ripresa Ngissah prende il posto di Saraniti e la Viterbese prova ad alzare un pò l'andamento del match; non che la formarzione di Calabro crei caterve di occasioni, ma perlomento chiude nella propria metà campo i pugliesi. La svolta della gara arriva tra il 78' e l'81': Zigrossi rimedia il secondo giallo e lascia il Bisceglie in dieci. Sulla punizione conseguente Atanasov trova il tempo giusto e di testa porta in vantaggio la Viterbese. Viterbese che nel finale controlla e porta a casa tre punti poco spettacolari, ma fondamentali per preparare con tranquillità la super sfida contro la Ternana.Bisceglie (3-5-2): Cerofolini, Zigrossi, Markic, Maestrelli, Calandra, Giacomarro, Parlati, Risolo (17'st Starita), Giron, Cuppone, Jovanovic (35'st Maccarone). All. Vanoli.Viterbese (3-5-2): Thiam, Atanasov, Rinaldi, De Vito (39'Sini), De Giorgi (32'Zerbin), Baldassin, Palermo, Tsonev (32'st Cenciarelli), Mignanelli, Polidori, Saraniti (6'st Ngissah). All. Calabro.Arbitro: Vigile di Cosenza.Reti: 81' Atanasov.