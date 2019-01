Assicurazione o revisione scaduta? La polizia stradale lo verifica in tempo reale dalla pattuglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tecnologia in aiuto della sicurezza sulle strade. La Polizia stradale di Viterbo ha ora al suo servizio due strumenti tecnologici in più per effettuare attività di prevenzione e repressione: si chiamano “Street-control” e “Top-crash”.Riguardo al primo, non essendo più obbligatorio esporre il tagliandino dell'assicurazione, la Polstrada potrà ora utilizzare lo “Street-control”. E' una telecamera a raggi infrarossi, utilizzabile anche di notte, montata sul parabrezza anteriore o sul tettuccio delle pattuglie, in grado di “leggere” automaticamente le targhe delle autovetture, in sosta e in transito. Con quei dati può poi verificare, in tempo reale, se sono assicurate, rubate, o prive di revisione.La polizia ha così a sua disposizione un “occhio” in più. Le sigle alfanumeriche dei mezzi circolanti sono lette e passate al setaccio telematicamente, tramite banche dati nazionali. L’attività di controllo e verifica è agevolata dal fatto che il dispositivo è completo di tablet, da cui è possibile monitorare le immagini e compiere le interrogazioni ai terminali.«Grazie a tale nuovo dispositivo, in questi giorni sono già stati effettuati molti riscontri positivi: autovetture non assicurate, alcune volte, richiedono ulteriori attività di accertamento, spesso anche di carattere penale. Per non parlare dei mezzi non sottoposti alle revisioni periodiche: possono costituire, infatti, un grave pericolo per la circolazione, perché potrebbero non avere più quei requisiti di sicurezza previsti dal Codice della strada», dicono dalla polizia stradale.L’altra apparecchiatura tecnologica “Top-crash” è sostanzialmente costituita da un’asta telescopica sormontata da un ricevitore satellitare e dotata di tablet incorporato: il suo uso è destinato alla rilevazione degli incidenti stradali con l’ausilio del sistema satellitare, che garantisce una perfetta triangolazione, indicando la posizione di un veicolo o di una traccia su strada. Il sistema poi ricostruisce, tramite un software dedicato, il campo del sinistro apponendo in automatico le immagini di autovetture, strade e pertinenze varie.«Questa apparecchiatura - aggiungono dalla Stradale - consente di rilevare l’incidente in tempi notevolmente inferiori a quelli necessari, con il classico utilizzo di metro e gesso, contribuendo a limitare anche i disagi per la circolazione, come la chiusura di una strada, per effettuare il sopralluogo.