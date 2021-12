Mercoledì 15 Dicembre 2021, 06:20

«Così è difficile proseguire. Dal 20 parleremo di cosa fare in Comune». In Provincia non ha candidati, ma l’astensione dell’assessore Elpidio Micci sul bilancio di palazzo Gentili, Gianmaria Santucci, capogruppo di Fondazione, non l’ha digerita. Come Lega e FdI, del resto. Che sparano sull’alleanza Pd-Forza Italia.

Micci ha consentito che ci fosse il numero legale, anche se non ha espresso parere favorevole. E questo può avere riflessi pesanti su palazzo dei Priori. «Dopo il voto sul rinnovo del consiglio provinciale – dice Santucci – parleremo di cosa fare in Comune. E’ chiaro che così andare avanti è difficile». E’ un’espressione forte. «Non dico che dobbiamo interrompere, però in queste condizioni la confusione è totale. Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Ma è pur sempre mezzo e questa bagarre politica non può che generare confusione amministrativa».

Santucci si spiega meglio: «Come affrontare una minoranza che si alza in piedi in continuazione per dire quanto è brava la maggioranza che lavora col Pd?». Il bicchiere mezzo pieno dove sarebbe? «Le cose si fanno, ma in mezzo a tanti problemi. Se il sindaco dichiara al Messaggero che in Provincia non delega nessuno e poi un assessore di Forza Italia fa altro, non è che questo aiuti. Anche perché nel bilancio della Provincia per Viterbo non c’è niente».

Il problema amministrativo però può diventare politico? «Non va chiesto a me, io faccio parte di una lista civica. Ma questa confusione cala sugli assessori – continua - che lavorano con più difficoltà. Mi pare evidente, non la vede chi non la vuole vedere. Il famoso bilancio in Comune è sparito dal radar. Sono stato scettico sull’annuncio che ci sarebbe stato entro il 31 dicembre, però non l’ho annunciato io, né l’ho fatto sparire io. E’ chiaro che gli assessori soffrono: uno è andato in Provincia astenendosi su qualcosa che non prevede nulla per la città, all’oscuro di tutti. Non mi pare un buon modo per gestire le cose anche in Comune, poi ognuno vota come gli pare».

I due consiglieri di Fondazione alla fine potrebbero risultare determinanti. «Mi pare un’ovvietà in questa fase. Capiremo cosa vogliono fare il sindaco, che rilascia dichiarazioni confuse, la Lega e Fratelli d’Italia: il 20 mi alzerò in piedi - conclude Santucci - e chiederò se dobbiamo proseguire in questa confusione o se qualcuno ha intenzione di raddrizzare la baracca».