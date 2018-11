​«Aspetta che rientro a casa che ti faccio a pezzi», marito violento a processo per maltrattamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Aspetta che rientro a casa che ti faccio a pezzi». Le grida minacciose le hanno sentite bene anche i poliziotti che quel 2 dicembre del 2017 sono arrivati sotto casa di una giovane donna cingalese. A urlarle il marito, imputato per maltrattamenti familiari, mentre veniva caricato su una volante.Questo è stato solo l’ultimo di una serie di maltrattamenti e minacce subite dalla ragazza e raccontati in aula davanti al giudice Giacomo Autizi.La donna, in Italia dal 2016, per sei mesi ha subito le angherie del marito. All’inizio senza lamentarsi poi con paura per se e per il figlio che portava in grembo.«Tutto è iniziato – ha raccontato in aula – dopo tre mesi che ero arrivata a Viterbo. Ero incinta e lui quando il mercoledì sera usciva con gli amici si ubriacava e se avevamo discussioni mi picchiava. Avevamo continui litigi perché la sua famiglia si intrometteva nella nostra vite. Una sera mi minaccio con una pinza da lavoro, un’altra mi picchiò e mi buttò fuori casa».L’uomo, anche lui originario dello Sri Lanka, in più di qualche occasione nell’ultimo anno ha tentato di mollarla fuori casa.«Un pomeriggio – ha continuato - avevo dimenticato le chiavi di casa e quando sono andata da lui per farmele prestare mi ha detto: se hai dimenticato le chiavi resti fuori. Un’altra volta mi ha messo tutti i vestiti in una busta e me li ha lasciati per strada. Io ho cercato riparo a casa di una coppia di amici mentre lui gli diceva di lasciarmi in strada».Le botte, gli schiaffi continuano anche dopo il parto della donna. «Per due volte mi ha picchiato con mio figlio neonato in braccio. Poi un giorno mi ha fatto veramente male ed è intervenuta la polizia. Quel giorno mi ha detto che mi avrebbe fatto a pezzi».Dopo quell’episodio l’uomo è stato raggiunto da un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento alla casa familiare.Ma cinque mesi dopo la situazione è cambiata.«A maggio scorso sono tornata da lui – ha detto ancora la donna -. Mio figlio chiedeva di lui. Così mi sono piegata. Ma la situazione non è migliorata. Lui ci ignora completamente».L’avvocato Luigi Mancini, che difende l’imputato, ha chiesto la revoca della misura cautelare.Alla prossima udienza la sentenza.