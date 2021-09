Asfalto a ridosso delle mura, è polemica: «Bruttissimo, ma la Soprintendenza dov'è?»

Giovedì 30 Settembre 2021, 19:20 - Ultimo aggiornamento: 19:22

Asfalto a ridosso delle mura civiche, monta subito la protesta. L'assessore Laura Allegrini ha infatti annunciato la fine dei lavori di asfaltatura di largo Don Alceste Grandori, ma una volta postate le foto sul proprio profilo Facebook ha ricevuto diverse critiche.

Così l'assessore: «L’area necessitava da tempo di riqualificazione - dice - sia per l’affacciarsi di una scuola, sia per essere il passaggio naturale dal parcheggio delle Fortezze al centro storico. I lavori sono stati realizzati in breve tempo e saranno completati con la segnaletica nei prossimi giorni».

«Ma perché non sampietrini? Siamo all'interno del centro storico - commenta un utente - in un punto potenzialmente transitabile da tutti i turisti». «Perché è stato fatto come era e non avevamo i soldi per i sampietrini», è stata la risposta.

Ma poi tra commenti e condivisioni le critiche sono andate avanti. C'è chi ha proposto come alternativa il peperino, chi ha bollato l'intervento come bruttissimo, chi invece ha invocato l'intervento della Soprintendenza: «È scandaloso come si riesca a peggiorare la situazione, facendola passare per una riqualificazione».