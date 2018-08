Ascensore a Valle Faul, inaugurata la fermata intermedia di via Sant'Antonio

di Massimo Chiaravalli

Ascensore a Valle Faul, adesso c'è anche la fermata intermedia. Stamattina è stata inaugurata dal sindaco Giovanni Arena e dall'assessore ai lavori pubblici Laura Allegrin: è quella di via Sant'Antonio, che consentirà di arrivare agevolmente al parcheggio nella stessa via.



Da oggi dunque da Valle Faul non si potrà salire solo verso piazza San Lorenzo. L'opera - nata anni fa con il progetto Plus sotto l'amministrazione guidata da Giulio Marini e portata avanti da quella successiva di Leonardo Michelini - risulta così finalmente completata.



Secondo Arena e Allegrini si tratta di un passo importante, anche perché in caso di eventi a pagamento di fronte al palazzo dei Papi non sarà più necessario chiudere l'ascensore. Il prossimo tassello riguarderà i parcheggi: a palazzo dei Priori stanno già studiando nuove soluzioni.

