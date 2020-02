Arturo Stalteri, note dopo il Prog: live all'Unione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Concerto per pianoforte domenica 9 (ore 17,30) al teatro dell’Unione con Arturo Stalteri. Un appuntamento davvero da non perdere con uno dei protagonisti della musica Prog anni ‘70. Insieme a Gaio Chiocchio fondò, nel ‘74 i Pierrot Lunaire realizzando l’album omonimo. Voce storica di Radio 3, fra le sue collaborazioni ci sono: Franco Battiato David Sylvian, Sonja Kristina, Rino Gaetano, Carlo Verdone e Grazia Di Michele.Per Rino Gaetano ha composto, fra le altre cose, l’intro di Ma il cielo è sempre più blu, mentre il suo ultimo album è incentrato sulla figura di Keith Emerson.Il compositore e pianista intercetta varie traiettorie. Passato, presente e futuro si incontrano nel medley dedicato a Erik Satie, John Cage e Brian Eno.Arturo Stàlteri, romano, si è diplomato in pianoforte al Conservatorio Alfredo Casella de L'Aquila. Ha studiato a Roma con Vera Gobbi Belcredi, a Parigi con Aldo Ciccolini e ha frequentato, come allievo effettivo, i corsi di perfezionamento di Vincenzo Vitale e Konstantin Bogino. Ha composto musica per cinema, teatro e balletto.Ha cominciato a farsi conoscere con i Pierrot Lunaire, un gruppo che, nella seconda metà degli anni ’70, seppe mediare tra rock e classicismo. Ha iniziato poi una carriera come solista. Il suo ultimo lavoro (Gennaio 2018) si intitola “Low & Loud”, e sue composizioni appaiono in numerose raccolte. E’ imminente una nuova uscita discografica. Svolge una vivace attività concertistica rivolgendo la sua attenzione anche ad autori dell'area extra-colta. Concerti in Italia, Svizzera, Inghilterra, Germania e Ungheria.Come critico musicale è attualmente la voce di “Primo Movimento”, “Il Concerto del Mattino” e “Qui Comincia”, per Rai Radio 3.