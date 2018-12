Arriva Tele Lazio Nord, la televisione del capoluogo viterbese

La televisione che non c'era... è in arrivo. A Viterbo tra pochi giorni sarà presentata, attraverso una conferenza stampa, la nuova emittente televisiva “Tele Lazio Nord”.



In attesa dal via alle trasmissioni, previsto per la fine di dicembre, il prossimo venerdì 14 la Sala consiglio della Camera di commercio Viterbo, in via Fratelli Rosselli, vedrà l'incontro di presentazione del nuovo progetto, legato all'imprendiotria privata.



All’incontro interverranno Giovanni Sciscione, amministratore unico di Gold TV, l'emittente che fornirà le frequenze per trasmettere in ambito regionale dagli studi di Viterbo; Riccardo Scifo, imprenditore della sanità privata, azionista di riferimento di Tele Lazio Nord. Con loro Domenico Merlani, presidente della Camera di commercio, oltre a rappresentati istituzionali locali, regionali e nazionali.



