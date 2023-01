Arriva il "Veglione del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa", Mecarini: "Una serata per stare tutti insieme"

Prima a tavola, poi a ballare. Il 4 febbraio arriva "Il veglione del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa", una serata all'insegna dell'allegria senza andare sotto col ciuffo.

L'appuntamento è al ristorante Isola Blu, sul lago a Montefiascone. Il menù prevede un poker di mare in conchiglia con cocktail di gamberi in focaccia come antipasto, per primi ravioloni al salmone, orecchiette con gamberi, vongole e pistacchio e per secondo una frittura mista di mare e di lago. E ovviamente il dessert, a base di mimosa. Il tutto accompagnato da bevande, caffè, amari, grappe, limoncello, spumante e - visto che il periodo è quello del Carnevale - frappe e castagnole.

C'è anche il menù per i bambini. "Questa iniziativa - dice il presidente del Sodalizio, Massimo Mecarini - arriva dopo lo stop del covid. Era stata fatta tantissimi anni fa, la riproponiamo per stare tutti insieme con chi vorrà venire".

La serata sarà anche in musica: ci sono infatti il maestro Gianfranco Pirroni e Mimmo. Ma bisogna fare in fretta perché i posti sono quasi esauriti. Per info e prenotazioni, Lorenzo Celestini al numero 339.2396423.