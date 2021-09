Domenica 19 Settembre 2021, 06:25

Arriva il Cesena e la Viterbese cerca la prima vittoria in campionato e primi punti in casa. Stadio Rocchi ore 17,30, siamo appena alla quarta giornata, ma la squadra gialloblù è già a un bivio visto che non può permettersi la terza sconfitta consecutiva e non può continuare a viaggiare alla media dei gol subiti fino a questo momento. Sotto la lente di ingrandimento c'è quindi sempre la difesa, che vista la squalifica di Martinelli, sarà di nuovo a quattro e non a tre come mercoledì scorso in Coppa contro la Turris. "Vedremo se proporre nuovamente la retroguardia a tre nuovamente più avanti" ha detto il tecnico Alessandro Dal Canto. La Viterbese si schiererà quindi con ogni probabilità di nuovo con il 4-3-1-2. "Sicuramente la vittoria di mercoledì scorso in Coppa è stata importante - ha detto ancora Dal Canto - ora dobbiamo mettere più cattiveria in campo perché siamo in fondo alla classifica e dobbiamo tirare fuori la testa dal guscio. Il Cesena è una buona squadra, lo era già la scorsa stagione e adesso si è ulteriormente rinforzata. Giocano un buon calcio e hanno un bravo allenatore. Ma io sono dell'idea che in Serie C tutte le partite sono equilibrate". La Viterbese avrà ancora la retroguardia sotto esame, ma lo stesso vale per il Cesena visto che la squadra romagnola dovrà fare a meno di tre dei quattro difensori titolari. Per infortunio saranno infatti assenti Adamoli, Gonnelli e Candela. Il tecnico bianconero William Viali non si fida dei gialloblù nonostante l'ultimo posto in classifica. "La Viterbese era stata costruita in estate per fare un campionato di livello e sicuramente vorrà uscire da questa situazione - ha detto - per entrambe le squadre sarà quindi una partita difficile dal punto di vista nervoso. In attacco hanno giocatori importanti e dovremmo stare attenti soprattutto alle punizioni, visto che possono disporre di giocatori che calciano molto bene come ad esempio Volpicelli e Calcagni" VITERBESE (4-3-1-2): Daga; Pavlev, D’Ambrosio, Van Der Velden, Urso; Calcagni Megelaitis, Foglia; Errico; Murilo, Volpicelli A disp. Bisogno,Marenco Fracassini, Ricchi, Alberico, Adopo, D'Uffizi, Zanon, Simonelli, Tassi, Capanni. All. Alessandro Dal Canto CESENA (4-3-2-1) Nardi; Munari, Mule’, Ciofi, Yabre; Ilari, Steffè, Ardizzone; Zecca, Bortolussi; Caturano A. disp. Fabbri, Benedettini, Pogliano, Lepri, Rigoni, Brambilla, Berti, Nannelli, Pierini, Shpendi, Tonin. All William Viali ARBITRO: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore