Arresto del presunto terrorista a Viterbo, l'inchiesta passa alla procura di Roma

di Maria Letizia Riganelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La posizione di Denis Illarionov si complica. L'indagine sul 24enne di origini lettone, arrestato il 12 marzo scorso a Bagnaia per possesso di materiale esplodente, sarebbe stata avocata dalla Procura di Roma. Saranno i magistrati capitolini a indagare sul ragazzo, trovato con candelotti artigianali e una forte esaltazione per gli attentatori dell'Isis. In questi giorni è salita l'attenzione sul terrorismo e sui presunti fiancheggiatori presenti in Italia. In due giorni i poliziotti della Digos hanno eseguito...