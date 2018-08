Arresti per rissa non convalidati, la Procura ricorre in Cassazione

Arresti per rissa aggravata non convalidati, la Procura ricorre in Cassazione

«In merito al provvedimento del giudice del Tribunale di Viterbo di non convalida dell’arresto per la rissa, avvenuta il giorno 20 agosto scorso in Viterbo zona San Faustino, la Procura della repubblica di Viterbo – si legge nella nota inviata dalla stessa Procura - ha proposto ricorso per Cassazione».

Alla base della scelta del giudice Gaetano Mautone, il fatto che gli arresti non fossero avvenuti in flagranza di reato.

La rissa è scoppiata intorno alle 20.30 di lunedì sera, quando due gruppi, uno di africani e uno di romeni, sono venuti alle mani. In pochi minuti sono volate transenne, bici e bottiglie. Al momento il numero degli indagati è salito a 9. I sette arrestati più altri due romeni denunciati a piedi libero. Un numero destinato a salire. I testimoni, ascoltati dalla polizia poco dopo i fatti, parlarono di almeno una decina di persone.

Gioved├Č 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA