Arrestato spacciatore in centro a Viterbo, nascondeva mezzo etto di cocaina

Martedì 2 Novembre 2021, 11:49

I carabinieri hanno sorpreso un immigrato dominicano in pieno centro a Viterbo, pronto a spacciare cocaina tra i giovani, e lo hanno arrestato. Nell'auto aveva 5 dosi di cocaina, ma nella sua abitazione è stato trovato poi il grosso. La polvere bianca era nascosta in barattoli e sui pensili: in totale gli sono state sequestrate 56 dosi, per un circa mezzo etto (oltre a mille euro in contanti, frutto dello spaccio). Lo spacciatore si trova ora gli arresti domiciliari. Gli investigatori sono convinti di avere interrotto uno dei principali flussi di cocaina diretto ai consumatori viterbesi, soprattutto giovani.