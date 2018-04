Arrestato giovane rapinatore latitante: si nascondeva a Lubriano

Un romeno ricercato per rapina è stato arrestato nella notte a Lubriano. E’ stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Bolsena, unitamente ai carabinieri del Norm della compagnia di Montefiascone, dopo un controllo.



Le pattuglie della compagnia, in sevizio anticrimine, ieri notte sono intervenuti a Lubriano per sedare una lite tra due persone, che alla vista dei militari hanno tentato di scappare. Inseguiti, sono stati quasi subito. Dai controlli effettuati e dai successivi accertamenti foto-dattiloscopici, è risultato che uno dei due, un ragazzo romeno di 18 anni residente a sud di Roma, era ricercato.



Il giovane era evaso dopo essere stato colpito da un provvedimento cautelare emesso a seguito di una rapina. Il 18enne è stato quindi immediatamente arrestato e trasferito al carcere di Viterbo





Mercoled├Č 18 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:07



