Arrestato per violenza sessuale su minori: deve scontare la condanna

Condannato definitivamente per il reato di violenza sessuale su minori, arrestato dalla polizia. Ieri gli agenti della questura di Viterbo, dopo una specifica attività investigativa, hanno arrestato un uomo di 33 anni, residente in un paese della provincia viterbese.



L'uomo risultava colpito da una condanna, a 2 anni e 6 mesi di reclusione, per violenza sessuale ai danni di minori. Reato commesso alcuni anni fa nella Capitale, per il quale si è poi celebrato un processo. Il 33enne, su cui pende un ordine di esecuzione per la custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura di Roma, è stato trasferito successivamente in carcere, alla casa circondariale di Mammagialla.

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:46



