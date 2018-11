Arrestato corriere della droga a Montalto, la cocaina era nel tappo del serbatorio dell'auto

Arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Tuscania. E' un 54enne di Roma, fermato ieri sera sulla statale Aurelia a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata. I militari in servizio perlustrativo sul territorio hanno alzato la paletta al chilometro 111, fermando il conducente che da subito ai carabinieri ha destato un atteggiamento sospetto.



Una approfondita perquisizione ha portato a scoprire che l'uomo nascondeva all'interno del tappo del serbatorio dell'autovettura circa 3 grammi di cocaina. Il controllo è stato poi esteso nell'abitazione del 54enne, dove i carabinieri hanno rinvenuto altri 75 grammi di cocaina e 30 di hashish. La droga è stata sequestrata e l'uomo tradotto in regime di arresti domiciliari.