Lunedì 4 Ottobre 2021, 18:59

A Carbognano Agostino Gasbarri centra la rielezione, così come Publio Cascianelli ad Arlena di Castro.

Gasbarri (lista Carbognano insieme) torna sindaco con 818 voti (63,46%) contro i 471 di Marco Caccia (Impegno Comune per Carbognano, 36,54).

Arlena di Castro ha riservato invece un vero e proprio plebiscito per Cascianelli (Arlena bene Comune): per lui l’85,83% delle preferenze. Per Fabio Magno (Per Arlena di Castro – Centrodestra) solo 72 voti (14,17).