«Il Pnrr? La giunta Frontini ci ha messo solo le slide»

“Sul Pnrr l’amministrazione Frontini ha messo solo le slide e qualche foto. La sostanza invece, i 60 milioni di euro, l’ha tirata fuori la vecchia amministrazione”. Firmato Laura Allegrini.

A palazzo dei Priori ieri si è rivista una parte della ex Giunta “per chiarire alcune cose che non ci sono risultate chiare dalle dichiarazioni del sindaco e degli assessori rispetto al Pnrr”. Con Laura Allegrini (Lavori pubblici), Claudio Ubertini (Urbanistica) e il sindaco di allora Giovanni Arena.

“Se si riesce ad andare a gara con i cantieri è grazie alla nostra amministrazione che ha voluto a tutti i costi istituire un ufficio speciale altrimenti oggi non avremmo trovato i finanziamenti e neanche i progetti. Allora ricevemmo tante critiche, vedo invece che quello che abbiamo fatto noi oggi viene rivalutato”, ha detto Ubertini. Che poi ha aggiunto: “In questi pochi mesi la nuova giunta è stata capace solo di accreditarsi 60 milioni, soldi partiti dalla nostra amministrazione. Alcuni di questi fondi addirittura dalla giunta Michelini”.

Allegrini, tra le altre cose, ha sottolineato alcune lacune: “Non non ho trovato nel Pnrr due progetti grossi che avevamo portato avanti: il completamento di Sallupara e la bretella tra semianello e Santa Barbara”. L’ex assessore si è detto preoccupata inoltre perché il settore dei Lavori Pubblici è stato “depauperato di cinque unità trasferite all’Ambiente”. Una mossa ritenuta “rischiosa, in un momento in cui bisogna investire sulla progettazione”. E non convince l’idea di spostare il parcheggio interrato dal Sacrario a via Raniero Capocci, “troppo vicino alla ferrovia”

Entra a gamba tesa il sindaco Arena: “Ogni annuncio una iperbole. Mi auguro che questo modo schizofrenico di fare sia dovuto all’entusiasmo Ma così si rischia di staccarsi dalla realtà”. Per Arena, Frontini ha infranto “anche il bon ton di palazzo dei Priori, secondo il quale ogni amministrazione che è arrivata finora ha sempre riconosciuto i meriti di quella precedente”.