Arci solidarietà Viterbo, torna la ludoteca estiva per i bambini

Le attività della Ludoteca Arci Solidarietà Viterbo ripartono con il programma di Estateinsieme 2020 alla Scuola San Sisto, all’agriturismo Bicoca e al Casale Ponte Sodo.

Fino al 22 agosto la Scuola San Sisto ospiterà le attività per bambine e bambini dai 3 agli 11 anni, nelle fasce orarie dalle 8 alle 13 e dalle 8 alle 15; le iscrizioni saranno prese settimana per settimana fino al numero massimo di 28 bambini.

Per la fascia di età dai 6 agli 11 anni, la Ludoteca ha preparato due campi estivi dalla mattina alle 8 al pomeriggio alle 17, all’agriturismo Bicoca, dal 29 giugno al 10 luglio, e a Casale Ponte Sodo, dal 10 al 22 agosto.

Per maggiori informazioni si può scrivere una e-mail all'indirizzo ludoteca@arciviterbo.it oppure prenotare un appuntamento in ufficio mandando un sms o un messaggio Whatsapp al numero 334.80.20.541.