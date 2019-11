L'arco degli arcieri scocca nonostante il maltempo, gara ospitata nei capannoni della Ecoprat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Civita Castellana è sempre una città ospitale e vince anche sul maltempo.L’emergenza non ha fermato i partecipanti al trofeo “ Freccia di ghiaccio” che si è disputato ieri nella capitale dell'agro falisco.L’appuntamento a carattere regionale organizzato dall’Associazione locale della compagnia Arcieri delle Quattro Porte, era in programma nel piazzale dell'anfiteatro di Belverde Faleri Veteres, ma la pioggia e il vento hanno messo a rischio la manifestazione, anche perché per questa disciplina sportiva, ci sono norme di sicurezza molto rigide e che vanno assolutamente rispettate.L'AIUTOIn soccorso agli organizzatori è arrivata l’azienda Ecoprat, che gli ha aperto le porte dei propri capannoni e fornito il riparo necessario per disputare la gara.E cosi cento settanta arcieri provenienti da tutto il Lazio e qualcuno dall’Umbria e i loro accompagnatori (altro centinaio di persone) hanno trovato lo spazio necessario per far scossare le proprie frecce dall’arco all'interno dei locali messi a disposizione dall’azienda che si trova nella zona industriale di Prataroni.LA GARATutto si è svolto nella massima sicurezza. La direzione dell’Ecoprat, molto sensibile si è preoccupata anche di trovare un locale per il pranzo ed ha trovato nell’Ecosantagata una buona spalla, tanto che gli è stata messa a disposizione l’area hospitality di quest’ultima azienda.«Ringraziamo per la disponibilità e altruismo la direzione di Ecoprat – ha detto Vincenzo Dobboloni in arte Mastro Cencio che fa parte degli organizzatori – che ci ha permesso di realizzare questo appuntamento sportivo di grande importanza e rilievo».Per la cronaca sono saliti sul podio per gli Arceri della Quattro Porte, Alberto Mascioli che si è piazzato al primo posto per aver fatto più centri; Caterina Pucetti al terzo e Mauro Palamides sempre al terzo posto di categoria. Hanno sfiorato il podio Mastro Cencio, Ugo Brocchi, Angelo Brocchi, Stefano Cima, Giacomo Innocenzi. Luciano Grossardi, Vittorio Selli, Piero Calamanti, Ioan Corrias, Francesca Piunti, David Piunti, Riccardo Bevilacqua, Massimiliano Mascioli.