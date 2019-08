Appartamento in fiamme a Montalto, al lavoro i vigili del fuoco

Paura nella tarda mattinata di oggi a Montalto di Castro. Un incendio è divampato in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Panisperna, nel quartiere ex case Enel.



Le fiamme sono divampate verso mezzogiorno, nella cucina, dove era presente l'inquilino di casa, un 78enne che è riuscito a chiamare i soccorsi ed evacuare dalla casa. L'uomo, a quanto sembre, stava cucinando quando all'improvviso dai fornelli si sono sviluppate le fiamme.



Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Tarquinia che sono intervenuti con un'autobotte. I pompieri hanno provveduto a spegnere l'incendio e chiudere la bombola del gas presente in cucina. Sul posto anche il sindaco e i carabinieri per gli accertamenti del caso.