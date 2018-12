Appaltopoli, «un teorema»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Una sentenza incomprensibile». I legali dei due funzionari del Genio civile, condannati il 30 aprile scorso nel maxiprocesso Appaltopoli, ricorrono in appello. Il collegio del Tribunale di Viterbo sette mesi fa ha emesso sentenza di condanna per Roberto Lanzi (3 anni e 9 mesi) e Gabriela Annesi (un anno e sei mesi), responsabili, secondo i tre giudici, di aver pilotato gare d'appalto pubbliche per ottenerne utilità. Corpose le motivazioni del collegio, che hanno descritto un sistema ben rodato che avrebbe lavorato per anni nel Viterbese.Opposto il punto di vista dei difensori, che hanno depositato in questi giorni l'appello per i loro assistiti. «Innanzitutto scrive Samuele De Santis, legale della Annesi dobbiamo spezzare il fallace assioma sentenza prolissa-sentenza motivata». L'avvocato parte dal volume delle motivazioni dei giudici e delle memorie dei pm (le prime di quasi 200 pagine, le seconde di oltre 700) per affondare il primo colpo. «Entrambe figlie di una mole tanto infondata quanto inopportuna. L'indagine mastodontica che ha portato al processo - dice - è stata condotta in spregio di ogni elementare principio di giusto processo». Secondo la difesa ci sarebbero state violazioni del codice di procedura penale: «Sia in materia di autorizzazione alle intercettazioni, sia rispetto all'uso disinvolto delle iscrizioni sul registro degli indagati». E questa è solo la premessa delle 20 pagine di appello. Il difensore ripercorre la storia giudiziaria della sua assistita. Arrivando a dire che di fatto: «Il collegio, nei casi in cui ha voluto forzare il proprio iter logico motivazionale condannando, ha disatteso tutte le premesse adagiandosi alle teorie dell'accusa senza alcun spirito critico ed evitando (omettendo) non solo di valutare, ma di riportare le tesi difensive», dice De Santis.Ed entra nel dettaglio dei due capi d'accusa che hanno generato la pena e li smonta uno a uno. «La sentenza scrive ancora De Santis - è completamente incomprensibile nei suoi principi gnoseologici». La decisione finale spetterà al collegio della Corte d'Appello, prevista nel 2019.