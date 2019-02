Appalto rifiuti, tempi lunghi e costi alti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti, l'appalto ponte durerà un anno. E costerà parecchio: 8,8 milioni di euro, di cui «800 mila dovuti all'aumento del costo del conferimento in discarica». Nel frattempo si lavora al bando, che secondo la maggioranza non sarà di 6 anni ma di 4 più 2. Il che significa modificare le linee guida e farle approvare di nuovo in consiglio.Ieri nel corso della seduta straordinaria sul tema il sindaco Giovanni Arena però ha anche attaccato Regione e Roma capitale: «Scontiamo la loro inefficienza, ci considerano i fratelli poveri». Un anno di transizione: l'appalto ponte includerà ancora sfalcio dell'erba e pulizia delle caditoie (8 mila e non le attuali 2.200). Nel nuovo bando l'intenzione è di ampliare la raccolta porta a porta anche alla zona C. «Ci saranno criteri di premialità in corso di valutazione ha detto il sindaco e una stazione di raccolta mobile domenicale. Verrà incrementato lo spazzamento con l'introduzione di divieti di sosta fissi».Potenziamento in vista anche per i controlli, «con un'attenta contabilizzazione su base informatica di quantità e qualità» dei rifiuti, da comunicare mensilmente al Comune. Si sta inoltre valutando l'introduzione di ispettori ambientali e della tariffa puntuale. Per la minoranza però non è tutto oro quello che luccica. Barelli (Viva Viterbo) ha fatto notare la discrepanza tra le utenze, oggetto di un contenzioso pesantissimo con Viterbo Ambiente, portando numeri poi ripresi anche da Ricci (Pd): «Ci sono 31 mila utenze che pagano la Tari, ma noi versiamo per 27 mila: c'è qualcosa che non va. Alla società dovrei corrispondere quanto incasso». Dove sono questi soldi?E ancora: se l'attuale appalto è di 6 anni, adottando per il prossimo il 4 più 2 «bisognerà per forza ha fatto notare Frontini (Viterbo 2020) passare dal consiglio». Sullo sfondo resta lo spettro dell'aumento della Tari, visti i maggiori costi, anche per l'ampliamento del posta a porta nella zona C. Infine l'attacco di Arena sulla questione dei rifiuti provenienti dalla Capitale, la mancata autosufficienza delle province e l'aumento dei volumi della discarica a Monterazzano: «C'è un parere favorevole della Regione sulla Via, ma abbiamo fatto una serie di osservazioni. Paghiamo l'inefficienza - ha rimarcato - e l'inefficacia dei due enti: Roma non ha dato l'okay a nuovi impianti perché tanto ci pensano i fratelli poveri. Faremo un'opposizione forte».