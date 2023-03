Martedì 7 Marzo 2023, 05:35

«La società incaricata di fare da supporto al responsabile unico del procedimento (Rup) ora ha l’incarico della progettazione: andrà a sottoscrivere un lavoro già prodotto?». E ancora: «L’Anac aveva chiesto piccole integrazioni, perché dopo 10 mesi non si hanno ancora risposte?». Appalto rifiuti, per la sindaca Chiara Frontini qualche domanda dal suo predecessore Giovanni Arena.

L’ex sindaco parte difendendo il proprio operato. «Nella narrazione dell’appalto dei rifiuti - dice - si vuol far passare per proroga quello che è un nuovo servizio, affidato con pubblica gara. Se avessi saputo dell’arrivo della pandemia avrei chiesto l’appalto ponte per due o tre anni». Il covid ha infatti inciso sui tempi di approvazione delle linee guida, «nonostante ciò il gruppo dell’attuale sindaco fece con l’opposizione un esposto all’Anac e alla Corte dei Conti, respinto ribadendo “il corretto operato dell’ente”. Nel frattempo è stata fatta l’intera procedura per la realizzazione del nuovo ecocentro al Poggino e, sotto il periodo commissariale, l’acquisto di ecoisole intelligenti con fondi provinciali, mentre fu ottenuto un milione di euro da un bando dei fondi del pnrr. Ora vorrei capire il perché di questi ulteriori ritardi».

Ed qui partono i quesiti. «Durante la gestione commissariale - continua Arena - furono chieste integrazioni dall’Anac, perché ancora nessuna risposta? Il sindaco ha motivato il ritardo nel fatto che gli elaborati non fossero firmati, come è previsto da un servizio di supporto al Rup che li ha formalizzati basandosi sulle linee guida deliberate dal consiglio». Adesso invece «sembrerebbe che la stessa società incaricata di fare da supporto al Rup abbia avuto l’incarico di progettazione: andrà a sottoscrivere, come progettista, un lavoro già prodotto? Ci sarà un ulteriore costo? Se è stato detto che c’erano errori nei costi, non avrebbe dovuto rilevarli il supporto al Rup?».

Per finire, «possibile che ci siano voluti 10 mesi per dare l’incarico di progettista alla stessa società chiamata a fare il supporto al Rup? Inoltre è fuorviante continuare a ripetere dell’esigenza di cambiare il servizio senza spiegare vanno modificate le linee guida. Poteva essere fatto a luglio 2022. Ma allungherebbe notevolmente i tempi».