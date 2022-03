Martedì 29 Marzo 2022, 05:15

Appalti Led arriva la prescrizione. Il secondo filone dell’inchiesta, partita sei anni fa, che portò alla sbarra amministratori, tecnici e professionisti di tre Comuni della Tuscia: Grotte di Castro, Civita Castellana e Villa San Giovanni a un passo dall’oblio. Il processo, secondo i calcoli fatti da Procura e difesa, a ottobre sarà completamente prescritto. Due dei tre capi di imputazione lo sono già, ora bisognerà solo attendere che arrivi l’autunno per chiudere definitivamente anche questo procedimento.

L’operazione Led scattò all’alba del 17 febbraio del 2016. Ai domiciliari finirono prima i vertici della Cpm Gestioni Termiche successivamente furono indagati anche gli amministratori dei comuni coinvolti. Secondo l’accusa ci sarebbe stata una linea diretta per far aggiudicare gli appalti a una ditta precisa. L’appalto di Civita Castellana era quello più corposo: valore complessivo di 4,7 milioni di euro, per la durata di 15 anni e la possibilità, secondo gli investigatori, di aumentare la posta in gioco fino a circa 700mila euro annui dai 315mila euro iniziali. A dicembre si torna in aula per la sentenza di prescrizione.