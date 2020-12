Apertura superstrada, al lavoro giorno e notte: sopralluogo del sindaco con i tecnici dell'Anas

Il sindaco Giovanni Arena chiede risposte a stretto giro. L’Anas prende tempo ma assicura: «La squadra d’intervento sarà al lavoro giorno e notte per risolvere il problema». Ieri mattina nuovo sopralluogo a quattro giorni dall’apertura della crepa che ha portato alla chiusura di un tratto della superstrada e messo sotto pressione il sistema di viabilità interno. Come già successo dal pomeriggio di domenica lunghe file e disagi in tutto il quadrante nord molto congestionato tra le 14 e le 18. Solo parzialmente efficaci i percorsi alternativi regolati dalle pattuglie dei vigili urbani. Strozzi per natura inadeguati a sopportare una mole di traffico abituato a confluire all’interno di un’arteria a percorrenza veloce. Un problema che potrebbe ingigantirsi già dal prossimo fine e settimana, con il flusso dello shopping natalizio che interesserà il capoluogo ingrossando le fila del traffico, e per questo da arginare quanto prima. «L’interruzione della circolazione interessa un tratto importante della superstrada particolarmente frequentato, utilizzato da molti automobilisti viterbesi – spiega il sindaco Arena, ieri sul posto con i tecnici con i quali ha avuto un lungo colloquio– va trovata una soluzione una che consenta, in sicurezza, il ripristino della viabilità». La via preferenziale resta quella di un’apertura parziale, di almeno uno cioè dei due sensi di marcia per permettere al traffico di respirare. Un puzzle ipotetico per il completamento del quale sono ancora tanti i pezzi a mancare a cominciare da un’analisi di rischio approfondita. Al netto dell’individuazione della causa, smottamento del terreno causato dalle piogge, restano infatti solo i prodromi degli interventi ostacolati anche dal maltempo. E, di più, un nulla osta sull’idoneità alla viabilità dal tratto. Il nodo principale riguarda la messa in sicurezza del muro di contenimento che sostiene il piano stradale danneggiato dalle piogge la valutazione, e il successivo intervento, per il quale potrebbero non essere così immediati. «Al momento – spiega il sindaco - sono in corso le operazioni di carotaggio per consentire il deflusso delle acque a cui seguiranno una serie di accurate valutazioni dei tecnici». Con i quali il sindaco continuerà ad avere un confronto. «Sarò in costante contatto con l’ingegner Malizia per avere aggiornamenti quotidiani sulla prosecuzione dei lavori», conclude. Sui tempi per ora nessuno si sbilancia ma sembrano destinati ad allungarsi oltre le previsioni.

