Mercoledì 14 Dicembre 2022, 06:00

Inaugurato ieri dalla Cisl lo sportello disabili. L'ufficio è ospitato al piano terra della sede provinciale del sindacato a Viterbo, in via Giacinta Marescotti, facilmente accessibile a tutti. In questa fase sarà aperto ogni martedì della settimana dalle ore 15 fino a sera tardi.

"In realtà lo sportello sta già operando da alcuni giorni", ha spiegato il segretario provinciale della Cisl Fortunato Mannino, presentando il progetto. Obiettivo dichiarato è quello di "fare rete". "Il nostro sarà un servizio in più, non in contrapposizione con le associazioni già esistenti, ma di supporto. Un punto di riferimento per l'intero territorio provinciale".

"Sono già cinquanta le pratiche che abbiamo aperto al momento", ha detto il responsabile del servizio Fabio Barzellotti. "Le richieste di aiuto che ci sono arrivate riguardano soprattutto le pratiche per accedere ai contributi che vengono stanziati dallo Stato, in maniera specifica per la disabilità. Fondi che purtroppo finiscono sempre toppo presto". "E ancora - ha aggiunto Barzellotti - ci sono arrivate richieste di aiuto per ottenere la carrozzina elettrica, il bonus psicologo, la pensione, la 104. Noi copriamo un po' tutto l'arco delle necessità. La disabilità è una ma ce ne sono tante".

Tra i casi seguiti dalla Cisl ci sono anche quelli di Luca e Stella, due storie raccontate nei giorni scorsi dal Messaggero. Lui 47 anni residente a Montalto di Castro, si ritrova prigioniero in un alloggio popolare perché la palazzina al secondo piano dove vive non è dotata di montascale . Lei, invece, 53 anni di Viterbo, in attesa di più di un anno di veder ripartire i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche nel suo condominio. "Due situazione che a quanto sembra sono in fase di risoluzione dopo la nostra azione - ha spiegato Mannino - ma sulle quali se sarà necessario siamo pronti a intervenire di nuovo. Luca, Stella e tutte le altre persone disabili non chiedono pietà, ma il rispetto della dignità".

Lo sportello lavorerà su due fronti: uno è quello dei servizi. La Cisl metterà a disposizione tutta la gli uffici del sindacato. L'altro è quello dell'interlocuzione con le istituzioni. Non a caso all'evento erano presenti sia la Funzione pubblica che la categoria dei Pensionati. "Vorremmo chiedere agli enti pubblici soprattutto un occhio di attenzione nella progettazione per quanto riguarda gli edifici pubblici, abbiamo scoperto che gli edifici dell'Ater non sono progettati per le esigenze dei disabili. Ma anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche nei centro storici, dai marciapiedi alle scalinate per accedere alle chiese. Tramite i fondi del Pnrr partiranno cantieri in tanti comuni". Da qui la richiesta di un incontro con la conferenza dei sindaci e con la Provincia per vedere i progetti sul tavolo e offrire consigli.