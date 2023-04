Venerdì 21 Aprile 2023, 05:35

Anziano rapinato e accoltellato a Corchiano, 10 anni di carcere all’aggressore. Il gup del Tribunale di Viterbo, ieri mattina, ha condannato il 31enne romeno che il 27 novembre scorso rapinò e accoltellò un anziano di 84 anni, dopo aver seminato il panico nel centro di Corchiano.

Oltre ai 10 anni di carcere l’imputato è stato anche condannato all’espulsione dal territorio nazionale, non prima però di aver finito di scontare la pena. Il pm la scorsa udienza aveva chiesto 12 anni, considerando lo sconto di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato. L’imputato, difeso dall’avvocato Domenico Cardellini, era accusato di rapina in abitazione, tentato omicidio dell’anziano, tentato omicidio di un carabiniere, tentato furto in concorso in un casolare, furto di due auto e danneggiamento aggravato di un’auto in sosta. Durante la scorsa udienza, l’anziano si era costituito parte civile con l’avvocato Giuseppe La Bella.

I fatti. Domenica 27 novembre 2022 un banale furto di attrezzi agricoli si trasforma in tentato omicidio. Quel pomeriggio i carabinieri della stazione di Corchiano vengono allertati per un furto all’interno di un casolare in zona Fallarese. Il proprietario di un fondo agricolo aveva sorpreso 4 stranieri all’interno del suo casolare. Mentre 3 dei ladri si davano alla fuga per i campi, uno di loro, il romeno di 31 anni gli rubò le chiavi della sua autovettura per darsi alla fuga. Dopo poche centinaia di metri l'imputato finì fuori strada e continuò la fuga a piedi, dirigendosi verso il centro abitato di Corchiano in zona Santa Maria del Soccorso.

Qui fece irruzione all’interno dell’abitazione di un anziano del posto. Il romeno, forse perché scoperto anche questa volta, quando si trovò l’84enne di fronte estrasse un coltello e iniziò a colpirlo procurandogli delle gravi ferite alla testa. Lasciato a terra l’anziano sanguinante riuscì a rubargli le chiavi della macchina e per darsi ancora alla fuga. Pochi metri dopo trovò il posto di blocco dei carabinieri dove tentò di investire un militare. La rocambolesca fuga terminò con un arresto e delle accuse pesantissime. Il 31enne da 5 mesi è recluso nel carcere di Mammagialla e continuerà la detenzione ancora a lungo.