Anziano muore nell'incendio della sua abitazione. Il rogo causato dal camino acceso

Ultimo aggiornamento: 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbe essere stato il camino acceso nel soggiorno la causa dell'incendio che ha provocato, questa mattina, la morte di un uomo di 78 anni. Il tragico incidente si è sviluppato nell'abitazione della famiglia dell'anziano, in una villetta in campagna che si trova in Strada Filante, la provinciale che collega la Cassia sud a San Martino al CiminoDopo i vigili del fuoco, che hanno raggiunto subito l'abitazione, sul posto anche una pattuglia della polizia e successivamente l'ambulanza e l'automedica del 118. Una volta entrati all'interno della villetta, i soccorritori hanno trovato il corpo di Bruno Ignesti, 78 anni nativo di Firenze. Dopo l'intervento il medico ha constatato l'avvenuto decesso. Le fiamme avrebbero sorpreso il 78enne all'interno della casa e, probabilmente a causa del fumo, ha perso i sensi e non è riuscito a mettersi in salvo.Particolarmente veloce è stato l’intervento dei vigili del fuoco arrivati da Viterbo, ma ormai per l’anziano non era più possibile fare altro. Dai primi riscontri effettuati sul posto, l'uomo è stato raggiunto dalle fiamme quando era a terra primo di sensi. Accertamenti sono in corso per cercare di risalire alle cause dell'incendio, con il camino accesso tra la più probabile.