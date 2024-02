Anziana trovata morta in un bosco, fermato il figlio per occultamento di cadavere

Un uomo di 60 anni, disoccupato e residente a Caprarola, è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver occultato il cadavere dell'anziana madre. Dopo una settimana di serrate indagini, i carabinieri del Nucleo operativo di Ronciglione, coadiuvati dai colleghi di Bracciano, sono riusciti a venire a capo della scomparsa di un'anziana di quasi novant'anni di Canale Monterano (Roma), della quale non si avevano più notizie dal 24 gennaio scorso.

Sotto la direzione delle Procure di Civitavecchia e Viterbo, i militari hanno fermato il figlio a recuperato il corpo della donna, nascosto in un bosco della Riserva del lago di Vico. L'uomo, all'inizio del mese, aveva regolarmente incassato la pensione della mamma e poi era sparito. Al momento sono in corso indagini per stabilire, anche attraverso l'autopsia, le cause della morte della donna: i carabinieri per ora non escludono nessuna ipotesi.

