Antipasto del Trasporto: domani penne sotto la Macchina, da martedì le cene in piazza coi Facchini

Anticipo culinario. Prima delle cene in piazza con i Facchini, in programma da martedì a venerdì prossimi, domani sera c'è l'antipasto con quella insieme al costruttore. A partire dalle 20 a San Sisto scattano le penne all'arrabbiata, cucinate sotto la Macchina di Santa Rosa. L'appuntamento è ormai una tradizione, utile a vedere anche in anteprima come sarà Gloria illuminata. Sarà infatti accesa per una prova luci durante l'iniziativa.Penne offerte dal costruttore Vincenzo Fiorillo, annaffiate dal vino del Red Rose Cafè, seguite dai bignè della pasticceria Garibaldi, per chiudere con il gelato di Un sacco buono. E poi l'appuntamento a tavola sarà da martedì prossimo in piazza San Lorenzo, con le cene di solidarietà del Sodalizio. Nel mentre, sul palco si alterneranno vari artisti e anche la squadra della Viterbese calcio, con la presentazione ufficiale.Il via: ecco la Bottega del Norcino di San Martino al Cimino con la zuppa di funghi porcini e la Pro Loco di Monteromano con trippa al sugo e coda alla vaccinara. Sul palco Laura Leo e Mammorappo, quindi la presentazione della Viterbese, lo show di artisti viterbesi in erba, il ballo latino americano e musica con Mimmo e Pirroni.Seconda tappa: la Pro Loco di Canepina e il Comitato festeggiamenti Santa Corona propongono i ceciliani al ragù e quelli al tricolore, la Pro Loco di Castiglione in Teverina invece i fagioli con le cotiche e i bocconcini di manzo al tartufo. Intrattenimento ancora con Leo, giovani artisti locali e l’Enrico Ciapica band.la Pro Loco di Vitorchiano sarà protagonista con il cavatello al sugo e lo spezzatino di cinghiale, poi il ritorno de La Bottega del Norcino con la zuppa di funghi porcini. Gli spettacoli: Laura Leo e Roberto Magrino, una sfilata di moda e gli Extra time.la serata di chiusura con l’associazione di promozione sociale “Franco Grossi” di Capodimonte: menù a base di filetto di coregone marinato, la pasta al ragù di coregone, infine il coregone alla griglia. Sul palco ancora Leo, Magrino, Mammorappo e moda, per chiudere la musica dei Ladies and Gentlemen.Tutte le sere i Facchini cucinaranno sul posto su enormi bracieri braciole, salcicce, pancetta e bruschette. E ancora pasta all'amatriciana, pane, formaggio sardo, fagioli a insalata, patatine fritte, cocomero, cornetti caldi, acqua minerale, vino, birra, Coca Cola e caffè.Occhio però ai divieti: dalle ore 8 di domenica alle ore 14 del 31 agosto, nel tratto di via San Lorenzo compreso tra via Cardinal La Fontaine e piazza San Lorenzo, sarà interrotta la circolazione e istituito il divieto di sosta con rimozione. I veicoli provenienti da via dei Pellegrini e da via del Ginnasio potranno transitare su via san Lorenzo, nel tratto adiacente piazza della Morte, in direzione via Cardinal La Fontaine.