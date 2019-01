Antichi giochi di legno, visita della Befana e tombolata finale a Vallerano incantata

Antichi giochi di legno, visita della Befana e tombolata finale domenica a Vallerano incantata. Il 6 gennaio giornata conclusiva per la manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale nel tendone magico di piazza della Repubblica. Inizio alle ore 15 con l’animazione per i bambini e con la presenza degli antichi giochi di legno, per imparare a divertirsi, facendo un salto nel passato. Seguirà la visita della Befana della Proloco che donerà ai presenti le sue calzette piene di doni e, di seguito, la premiazione del migliore tra i presepi statici, allestiti in tutto il centro storico di Vallerano, e ancora visitabili fino a domenica sera. La tombolata finale concluderà il pomeriggio e sarà un modo per farsi gli auguri di inizio anno e per darsi l’appuntamento all’edizione 2019 di Vallerano incantata. © RIPRODUZIONE RISERVATA