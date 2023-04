Ancora una volta Costantino: anche il derby di ritorno è del Monterosi. Viterbese: la salvezza è appesa a un filo

Un rigore di Costantino al tramonto del primo tempo, consente al Monterosi di battere 1-0 la Viterbese nel derby. Un successo che permette ai biancorossi di sperare ancora nella salvezza diretta, distante ora due punti. Per la Viterbese, che ha protestato molto per il calcio di rigore concesso al Monterosi, la permanenza in serie C si va molto complicata. I gialloblù ora sono ultimi in compagnia della Fidelis Andria e nelle ultime due giornate dovranno fare bottino pieno per sperare nei playout.

VITERBESE (3-5-2) Bisogno 6, Ingegneri 5,5 (23 s.t. Rabiu 5,5) Ricci 6, Riggio 6; Pavlev 6, Semenzato 5 (1' s.t. Mungo s.v., 9' s.t. D’Uffizi 6), Megelaitis 6, Mastropietro 5 (1' s.t. Barillà 5,5), Devetak 5,5; Jallow 5 (1' s.t. Polidori 6), Marotta 6. A disp. Dekic, Marenco, Nesta Mbaye. All. Giovanni Lopez

MONTEROSI (3-4-1-2) Forte 6; Mbende 6,5, Giordani 6, Piroli 6 (43' s.t. Tartaglia s.v.); Verde 6 (26' s.t. Bittante 6) Parlati 6,5, Santoro 6, Di Renzo 6,5; Vitali 7 (48' s.t. Tonin s.v.); Carlini 6,5 (26' s.t. Lipani 6), Costantino 6,5 (43' s.t. Rossi s.v.). A disp. Alia, Moretti, Burgio, Gasperi, Di Francesco, DI Paolantonio, Dalla Pietra, Tolomello. All. Leonardo Menichini

ARBITRO Eugenio Scarpa di Collegno

RETI 45 p.t. Costantino (rig.)

NOTE Paganti circa 1.200. Ammoniti Semenzato, Giordani, Ingegneri, Jallow, Piroli e Pavlev. Angoli 2-0.