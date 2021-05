Ancora spaccio in centro, arrestato 40enne di Montefiascone

Ancora spaccio in centro. Martedì sera gli uomini della Squadra Mobile hanno arrestato un quarantenne di Montefiascone mentre cedeva due dosi di cocaina a un 23enne. L’arresto è avvenuto dopo un mirato servizio. Da tempo gli agenti tenevano d’occhio il quarantenne. Il sospetto, ben fondato, era quello che continuasse a cedere sostanza stupefacente in centro.

La zona di “rifornimento” è sempre la stessa. Ovvero il cuore del capoluogo. L’arresto è infatti avvenuto nei pressi del parcheggio del Sacrario. Luogo frequentato dai ragazzi spesso in cerca di una dose.

Durante l’attività operativa, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Viterbo, appostati, hanno accertato la cessione. Venditore e acquirente sarebbe stati intercettati a bordo di due diverse autovetture e subito fermati fermati e sottoposti a perquisizione personale e veicolare

Durante il controllo l’acquirente, visibilmente agitato, avrebbe consegnato spontaneamente un involucro di cellophane termosaldato, contenente un grammo di cocaina.

Ultimati gli accertamenti di rito il 23enne è segnalato alla Prefettura di Viterbo per la conseguente sanzione di carattere amministrativo. Mentre il quarantenne è stato arrestato per spaccio e rimesso subito in libertà.

«Prosegue senza sosta l’attività della Squadra Mobile - spiega la Questura di Viterbo per prevenire e reprimere ogni illegalità». In particolare l’attenzione continuerà ad essere puntata sul centro storico, dove continuano a verificarsi episodi di spaccio. E dove le forze dell'ordine continueranno a viglare senza sosta. Soprattutto nei prossimi giorni quando le maglie del coprifuoco inizieranno ad allentarsi.

