Venerdì 5 Gennaio 2024, 05:20

Ancora non c’è una data per il Consiglio comunale straordinario, chiesto dalle opposizioni su invito dei tifosi gialloblù, per parlare dello stato e dell’affidamento dello stadio Enrico Rocchi e del campo Vincenzo Rossi al Pilastro. Il tutto mentre alla FC Viterbo continua la cura dimagrante anche dopo la fine del mercato di riparazione di dicembre con una nuova risoluzione contrattuale.

Il consiglio comunale straordinario è stato richiesto dalle opposizioni lo scorso 21 dicembre e palazzo dei Priori deve comunicare la data entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. In questo periodo i tifosi hanno continuato comunque a raccogliere firme per la propria petizione e ieri sono arrivati a circa 1.500, l’obiettivo è quello di giungere a quota 2.000. Oltre a quello dell’assegnazione dei due impianti sportivi, il consiglio comunale straordinario dovrà chiarire anche l’aspetto relativo allo stato dell’Enrico Rocchi e del Vincenzo Rossi che, ormai senza manutenzione dai diversi mesi, si stanno sempre più deteriorando. Per tornare alla normalità, soprattutto il manto erboso dello stadio Enrico Rocchi sembra debba necessitare di interventi complicati e anche costosi. Mentre il campo Vincenzo Rossi al Pilastro, oltre ad una sistemata al fondo in sintetico, necessita di interventi anche nel resto della struttura.

Intanto la FC Viterbo si sta preparando a Vignanello alla partita in programma dopodomani sul terreno di gioco della Luiss Roma, che coinciderà anche con la ripresa del campionato dopo la sosta. Intanto ieri è arrivata anche la rescissione contrattuale per il centrocampista under Riccardo Varriale. Quest’ultimo aveva giocato titolare sia nelle partite estive si preparazione e sia all’inizio del campionato, poi con il passare delle settimane aveva trovato sempre meno spazio. Quella di Varriale è stata solamente l’ultima rescissione, che nello scorso mese ha visto lasciare la maglia gialloblù diversi giocatori.

Nelle scorse settimane se ne sono andati infatti anche Ancillai, Priorelli, Orlandi, Ziroli, Marasca, Laye, Paganelli, Mancarella, Donnarumma, Scozzari, D’Elia, Forcillo e Grillo. A parte l’attaccante Ante Kordic, hanno lasciato la maglia gialloblù praticamente tutti i giocatori svincolati che erano arrivati tra settembre e ottobre ed anche diversi elementi che erano giunti in estate. La squadra voluta dal tecnico Massimo Castagnari, sedutosi sulla panchina gialloblù a partire dallo scorso 8 novembre, che disputerà questo girone di ritorno è quindi profondamente diversa rispetto a quella che aveva iniziato la stagione agli ordini dell’ex allenatore Massimiliano Nardecchia.