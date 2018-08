Ancora una lite in centro, 25enne espulso dall'Italia

di Maria Letizia Riganelli

Arrestato due volte in una settimana, 25enne dominicano espulso dall’Italia. Il giovane ieri mattina è stato portato in camera di sicurezza dopo aver colpito un carabiniere e aver dato vita all’ennesima lite nel quartiere di San Faustino.

Ieri poco prima dell’alba due ventenni sono venuti alle mani. La violenta lite ha svegliato alcuni residenti che hanno prontamente chiesto l’intervento dei carabinieri.

I militari del Norm arrivati in centro hanno trovato i due ragazzi, entrambi stranieri, a via del Pavone.

I due, di 23 e 25 anni, avevano sul volto e sul corpo i segni della lotta, avvenuta solo pochi minuti prima.

Il 23enne alla vista di carabinieri si è intimorito. Il 25enne invece si è dato alla fuga. Dopo una breve corsa è stato bloccato dai militari in via Marconi.

Qui il ragazzo, in forte stato di agitazione dovuta probabilmente all’alcol, ha iniziato a dare in escandescenza. Non solo non ha fornito i documenti ai carabinieri ma li ha minacciati e insultati. E mentre i due miliari tentavano di farlo salire in auto per portarlo in caserma il ragazzo li ha aggrediti. Colpendone uno con violenza.

Il 25enne è stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. E dopo qualche ora processato per direttissima dal giudice Roberto Colonnello. Il giudice ha convalidato l’arresto, rimesso in libertà il giovane e visti i suoi numerosi precedenti lo ha espulso dal territorio italiano.

