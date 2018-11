Ancora a secco: sul Bullicame «le sentenze sono ignorate»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bullicame, quattro anni esatti a secco. Era infatti sul finire del 2014 che la società Gestervit effettuava i lavori non autorizzati sul pozzo San Valentino, che hanno poi portato al prosciugamento della callara. E adesso il capogruppo di Viva Viterbo in consiglio comunale, Giacomo Barelli, ha pronta un'interrogazione con 10 domande per avere risposte certe. Tanto che chiede di metterle nero su bianco.Ci sono state ordinanze e sentenze, ma la situazione è rimasta invariata. Barelli le ricorda una per una. «In data dicembre 2014 scrive - veniva emessa dal sindaco l'ordinanza numero 113 per l'immediata sospensione degli emungimenti del pozzo denominato San Valentino, la chiusura dello stesso mediante flangia bullonata, lavori di recinzione e l'interdizione dell'area, l'attivazione delle misure di sicurezza atte alla salvaguardia del pozzo». Ripropone inoltre la sentenza del Tar, che andava sulla stessa linea, emessa nel 2016. Nell'estate di quell'anno pure la Regione aveva ordinato alla Gestervit di rimettere tutto a posto. Da allora, cos'è cambiato?«A oggi continua Barelli - l'ordinanza sindacale del 2014 non risulta essere stata revocata ed è pertanto in vigore». Sulla base di queste premesse, chiede al sindaco Giovanni Arena e all'assessore Claudia Nunzi una lunga serie di delucidazioni. Dieci domande per sapere «se l'ordinanza sia stata o meno rispettata e in caso contrario quali sono gli atti messi in campo per farla rispettare». Un punto focale è capire «se sia stato o meno cagionato grave danno all'equilibrio idrogeologico del sistema e del regime delle pressioni del sottosuolo, tanto da prosciugare le vicine pozze del Bullicame».Non solo: l'esponente di Viva Viterbo chiede lumi sull'eventuale fuoriuscita di gas. E vuol capire se il Comune si sia mosso almeno «per evitare il peggioramento della situazione. E se il verificarsi dell'abbassamento del flusso delle acque termali appare imputabile alla condotta dell'amministrazione o sia per la mancanza di manutenzione da parte del precedente subconcessionario».