Anche la Viterbese aderisce alla campagna DistantiMaUniti-iorestoacasa.

Le distanze non devono separarci. Anche se sei giovane è il momento di rispettarle. Allunga un braccio verso l’altro e sembrerà quasi di toccarci.

#DistantiMaUniti #iorestoacasa

Condividiamo a pieno la campagna #DistantiMaUniti promossa dal Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora in risposta all’emergenza Coronavirus, sposata anche dalla FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Anche la Viterbese aderisce alla campagna promossa da Figc e Ministero per le Politiche Giovanili e Sport. © RIPRODUZIONE RISERVATA