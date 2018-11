Alta velocità a Orte, da Lazio e Umbria tutti al consiglio comunale straordinario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lazio e Umbria unite per l'alta velocità a Orte. Questo pomeriggio affollatissimo consiglio comunale straordinario nella ex sala d'attesa della stazione. Convocato dal sindaco Angelo Giuliano, ha riunito gli assessori alla Mobilità delle due Regioni, alcuni consiglieri, i rispettivi presidenti della Provincia, nonché i parlamentari del territorio. Presenti anche i rappresentanti del comitato dei pendolari che hanno ribadito i loro dubbi in merito al progetto di far fermare i Frecciarossa a Orte, visto che sulla linea i ritardi e il sovraffollamento sono all'ordine del giorno.Il bacino di utenza della locale stazione è calcolato in oltre mezzo milione di persone. I fautori del progetto hanno ribadito come alla stazione di Chiusi a partire da dicembre arriveranno due coppie di treni ad Alta velocità. E chiedono che altrettanto avvenga a Orte, dove i viaggiatori sono molti di più.