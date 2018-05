Le emozioni dell'alta moda: a Viterbo incontro con i giovani stilisti Baldini e Di Munno

“Alta moda, emozioni su misura”. A unire le emozioni di chi indossa un abito cucito, magari per un giorno speciale, e di chi lo crea. Come Luca Baldini e Donato Di Munno, stilisti viterbesi che hanno scommesso sull’alta couture e sposa. Saranno loro, i giovani di Mad (Mode art design) con atelier a Civitavecchia, i protagonisti del secondo appuntamento de “L’arte del fare. Dialoghi con gli artigiani”, in programma domani, 4 maggio alle ore 10,30, al Museo della ceramica in via Cavour 67.



L'iniziativa rientra nell’ambito di Forme e colori della Terra di Tuscia, la mostra concorso di artigianato artistico organizzata dalla Cna con la collaborazione della cooperativa Girolamo Fabrizio e il sostegno della Fondazione Carivit. Il primo incontro si è svolto con successo venerdì scorso con un serrato e interessante confronto tra gli studenti del liceo artistico “Orioli”, da una parte e il tatuatore professionista Massimo Moffa e la nail artist Aneta Salata dall’altra.



Domani tocca a Di Munno e a Baldini. L’esperienza di Mad è stata raccontata anche nel volume Lazio Creativo, curato dalla Regione Lazio. Di Munno si è diplomato all’Istituto europeo di Design di Roma come fashion designer e ha collaborato con alcune aziende di abiti da sposa e cerimonia; Baldini, con studi in ingegneria edile all’università La Sapienza, ha realizzato scenografie e costumi per diverse realtà teatrali.



Forme e colori va avanti con i patrocini di Regione, Camera di commercio di Viterbo, Provincia, Comune di Viterbo e Osservatorio dei Mestieri d’arte, oltre che dalla Fondazione. La mostra resterà aperta fino a domenica 20 maggio. L’ingresso è gratuito.

