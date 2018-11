Alta di Bagnoregio, dichiarato il fallimento. Ma il sindaco non demorde: «Ecco il mio piano per riaprire»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Alta Altene di Bagnoregio è ufficialmente fallita. La fine della storica azienda che produceva sistemi di protezione anticorrosiva di qualità per tubazioni è stata decretata dal Tribunale la scorsa settimana. Un epilogo atteso, visto che i 36 dipendenti erano stati licenziati tra ottobre e novembre dello scorso anno dalla proprietà iraniana. A bruciare ancora di più nella chiusura della fabbrica che nei tempi d’oro era arrivata a dare impiego a oltre 200 persone, è che il mercato per questa tipologia di produzione esiste. Quindi, non è stata la carenza di domanda a dettarne il fallimento.Molti puntano il dito su scelte di gestione sbagliate. Fatto sta che gli impianti sono stati spenti oltre un anno fa e i potenziali acquirenti (diversi imprenditori europei, e non solo, si erano fatti avanti) sono scappati dopo aver visto le condizioni in cui il sito produttivo era ridotto e i debiti accumulati dagli iraniani. Ma adesso una speranza c'è: è il sindaco Francesco Bigiotti che sta tentando un mezzo miracolo.Nel procedimento fallimentare si è inserito, come parte lesa, anche il Comune di Bagnoregio. Già nei mesi scorsi aveva proceduto a un sequesto cautelativo contro l'Alta per imposte non pagate. E si tratta di una cifra monstre: secondo i calcoli degli uffici comunali, si tratta di circa 900mila euro tra Tari e Imu del 2017. Ma a pesare come un macigno sulle sorti del sito produttivo è anche un altro capitolo: quello dei rifiuti. Nell'area dell'Alta ci sono ben due ettari di amianto nonché mille metri cubi di rifiuti stoccati da smaltire. "A queste condizioni - ragiona Bigiotti - è comprensibile che gli investitori fuggano".Ma il primo cittadino ha un piano ben preciso in mente: "Abbiamo stimato che per bonificare l'Alta serviranno tra i 500mila e gli 800mila euro. Intendo - annuncia - chiedere al curatore fallimentare un incontro: siamo disposti a farci carico dell'intera somma e ad effettuare i lavori come Comune. Per fortuna, abbiamo le possibilità economiche per farlo". Civita di Bagnoregio viaggia ormai come un treno macinando migliaia di visitatori al giorno. E Bigiotti queste risorse intende spenderle per creare occupazione. "Partiamo dal presupposto che il nostro territorio è a vocazione turistica. Ma anche - spiega - che un sito del genere, con un mercato e imprenditori pronti a investire, può dare lavoro. E proprio per questo siamo pronti a metterci i soldi: una decina degli ex dipendenti già sono stati ricollocali, altri 26 ora usufruiscono della Naspi". Gli ammortizzatori dureranno solo un altro anno."Se per allora - promette - non sarò riuscito nel miracolo di far riaprire il sito con tutti i vecchi lavoratori, allora li assumerò tramite il Comune".