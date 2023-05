Lunedì 22 Maggio 2023, 04:55

Ponte di solidarietà per l’Emilia Romagna. Su tre furgoni è partito ieri da Viterbo un carico di aiuti per le popolazioni alluvionate. Destinazione: Forlì, uno dei luoghi più colpiti dalla catastrofe.

La raccolta è stata organizzata nei giorni scorsi in maniera spontanea da ragazzi viterbesi, tra cui alcuni volontari della Prociv Arci Lazio. L’associazione, impegnata dall’inizio dell’emergenza nel soccorso alle persone, ha curato anche il trasporto di questo materiale con uomini e mezzi del gruppo Vulci 1 Montalto di Castro. Alla spedizione si sono aggregati i giovani promotori dell'iniziativa.

“Si tratta di prodotti di prima necessità - racconta Alessandro Maietto, coordinatore regionale Prociv Arci -. Ci sono beni alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene della persona e materiale per fare pulizia come pale, secchi, stracci. C’è bisogno delle cose più elementari, perché le persone hanno perso tutto”.

Si tratta dei primi aiuti di questo genere arrivati nella zona. Sotto il coordinamento della Prociv Arci Toscana e di quella Lazio sono partiti oltre 60 quintali di prodotti. “Tutto confluisce in un centro di raccolta istituito a Forlì, dove poi avviene la distribuzione direttamente a chi ha bisogno”.

Intanto, ieri mattina ha fatto rientro alla base la seconda squadra di sommozzatori della Prociv Arci di Montalto di Castro. Come raccontato da Il Messaggero sono numerosi i salvataggi compiuti dagli operatori viterbesi in questi giorni. Anche quello di un malato di Sla, che non poteva più contare sulle apparecchiature indispensabili per tenerlo in vita, perché danneggiate. Macchinario riparto prontamente da un sommozzatore elettricista.

Prevista per mercoledì prossimo, infine, la partenza dei gruppi comunali Prociv Arci di Viterbo e Vallerano che insieme ad altre squadre dal resto del Lazio e d'Italia porteranno i gruppi elettrogeni e i moduli per lavare le strade dal fango e svuotare gli scantinati.