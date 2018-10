Allerta per il maltempo, domani scuole chiuse a Viterbo (anche l'Università) e in altri paesi della provincia.

Ultimo aggiornamento: 20:03

“Chiusura della scuole di ogni ordine e grado, per il giorno 29 ottobre, su tutto il territorio comunale”. Questo il testo di due distinte ordinanze dei sindaci di Viterbo, ma anche di Caprarola, Montefiascone, Orte e Tarquinia, firmate oggi per la chiusura di tutti gli istituti scolastici nelle rispettive città. A Viterbo sono compresi nell'ordinanza asili, sia comunali che convenzionati, e strutture universitarie.Nell'ordinanza del sindaco di Viterbo, Giovanni Arena, si fa riferimento alle «precipitazioni diffuse a carattere intensità e raffiche di vento che si sono abbattute» e che secondo le previsioni meteo «dovrebbero protrarsi, accompagnate da rovesci di forte intenistà sul territorio comunale di Viterbo». Oltre al riferimento al «bollettino di allerta meteorologica diramato dall'Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio, codice arancione, corrispondente a criticità moderata, tipo di rischio idrogeologico per temporali con indicazione che dalle prime ore del 29 ottobre 2018, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio».La causa dei provvedimenti è legata alle previsioni meteorologiche per la giornata di domani, che prevedono forti criticità idreogeoloche dovute alle intense piogge attese nella notte nella mattina di domani.