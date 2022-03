Giovedì 3 Marzo 2022, 06:35

Fratelli d’Italia candida a sindaca Laura Allegrini. Dopo le indiscrezioni, il partito di Giorgia Meloni lo ha “ufficializzato” su Facebook. Ma la Lega, che poco la digeriva già da assessora, l’ha presa malissimo: «Neanche mi hanno avvertito, non la porteremo mai. Il centrodestra è finito». Parola del senatore Umberto Fusco, che resta fermo sul punto: «Abbiamo sempre detto che avremmo sostenuto Mauro Rotelli, se no saremmo andati con Claudio Ubertini».

La notizia della mossa dei meloniani made in Tuscia gli è arrivata come una doccia fredda. «Con FdI – dice Fusco - sono stato molto onesto. I loro social riportano che la candidata è Allegrini, con commenti di auguri, in bocca al lupo, ben venga. Qualcuno ha scritto anche “meglio soli che male accompagnati”: sono ex consiglieri di Fratelli d’Italia. Cosa dovrei dire?». Potrebbe dircelo. «Il nostro candidato è Claudio Ubertini».

Primo paletto, dunque, piantato. Significa che la Lega va in solitaria? «Loro come vanno? Della Allegrini – continua – ho saputo dai giornalisti e da Facebook, non mi avevano detto nulla. Allora viva Laura: in bocca al lupo e buon lavoro». Altri nomi che non siano quello di Ubertini non sono contemplati. «Io ho detto sì a Rotelli candidato alle riunioni di Roma, quando il centrodestra era unito, ma ora non c’è più, è finito. Massimo rispetto per Laura, è brava, ma non è la candidata della Lega». Che resta ferma su Ubertini, «fino alla fine».

Se ognuna delle due parti va avanti per la sua strada come un caterpillar, finisce che si va separati? «Non ci sono dubbi che è così. Ci sono tante liste civiche – spiega il senatore - non si sa come va a finire. Si stava su un percorso, anche con Fondazione, poi è uscita questa candidatura». Ubertini o morte? «In politica non si può mai dire. Discutiamo. Io mi sono esposto su Rotelli e quando ho detto che l'alternativa era Ubertini non hanno risposto nulla. Poi è uscita Allegrini, allora buona fortuna».

Fusco riprende ancora quel passaggio che non ha digerito, sul meglio soli che male accompagnati, scritto dall’ex consigliere di FdI Antonio Scardozzi, per concludere che «adesso saremo noi a scegliere le persone giuste e come andare». Intanto tra i meloniani non si candideranno né l’ex capogruppo Luigi Maria Buzzi, né l’ex consigliera Martina Minchella. La mossa di gettare nella mischia la Allegrini potrebbe essere solo per bruciare dall’altra parte proprio Ubertini e cercare una terza figura condivisa. Vista la reazione, potrebbe essere molto complicato.