Allarme smog a Civita Castellana: polveri sottili ben oltre i limiti, in arrivo contromisure

Continua l'allerta smog a Civita Castellana (Viterbo). Sul sito dell'Arpa Lazio (Agenzia protezione ambientale) sono stati pubblicati i dati della scorsa settimana. E sono preoccupanti. Il Comune sta studiando le contromisure dopo che , per tre giorni - da giovedì a sabato - la centralina di via Petrarca, che si trova davanti alla cittadella della salute Asl, ha registrato nuovi sforamenti per quello che riguarda la presenza di polveri sottili. Il valore medio delle Pm 10 (che non dovrebbe superare i 50 migrogrammi per metro cubo), è salito in un caso fino a 65.Si tratta di un livello di concentrazioni che aumenta, di solito, quando si incrementa il traffico veicolare; e a cui si aggiungono le emissioni di polveri dagli impianti di riscaldamento, come in questo periodo. Le condizioni meteorologiche inoltre, favoriscono un innalzamento del livello delle polveri fini. Ma a Civita non è migliore la situazione per quello che riguarda il biossido di azoto (No2), che deriva da processi di combustione. Il valore medio annuale deve essere di 40 migrogrammi per metro cubo, mentre qui - secondo quanto riporta sempre il sito dell'Arpa Lazio - nella scorsa settimana il livello è arrivato anche a 80 migrogrammi per metro cubo.Insomma, siamo ben oltre la media.Un primo segnale preoccupante era stato lanciato nei giorni scorsi da Legambiente. Un report sui dati del Lazio, che interessava la prima metà di gennaio per le polveri sottili, aveva detto che la città soffriva di mal d'aria.Nel Viterbese infatti Civita Castellana era risultato il centro con la situazione peggiore, dopo che erano stati registrati sette superamenti dei limiti in 15 giorni, con una media giornaliera 56 ug/m3; che diluita nei 15 giorni scendeva a 44 ug/m3. Un dato che si conferma preoccupante, anche a causa della mole di traffico che sopporta ogni giorno la città, dove la maggior parte delle persone si muove con mezzi a motore.