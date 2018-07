Alla prima uscita la Viterbese fa tredici e sul mercato vicinissimo il doppio colpo Paponi-Corapi.

di Marco Gobattoni

La prima uscita stagionale della Viterbese si chiude con il rotondo risultato di 13-0 per i gialloblù che hanno sconfitto la Virtus Chianciano, compagine toscana che milita nel campionato di Seconda categoria. Una buona sgambata per la formazione allenata da Giovanni Lopez, che chiude così la prima settimana di ritiro. Nella sfida di Chianciano hanno trovato spazio tutti i componenti della rosa, con il giovane attaccante Zerbin che si è messo in luce segnando cinque gol. In rete anche Pelliccioni, autore di una tripletta. Le altre marcature sono state realizzate da Otranto, Sini, Roberti Valagussa e Artioli. Non solo campo però per la Viterbese, ma anche tanto mercato: il nuovo direttore sportivo, l'ex Reggiana Giuseppe Magalini, si è messo subito al lavoro. In settimana dovrebbero arrivare i primi due botti fragorosi del mercato gialloblù: l'attaccante della Juve Stabia Daniele Paponi e il centrocampista del Trapani ed ex Parma Francesco Corapi, sono vicinissimi al vestire il gialloblù. Due calciatori molto esperti della categioria, con Corapi che due anni fa fu grande protagonista della promozione del Parma in serie B. Già domani potrebbero esserci importanti novità sulle due trattative.

Domenica 22 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:13



