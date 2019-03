Alla guida usando il telefonino: controlli mirati della Polstrada. Ritirate patenti e carte di circolazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Servizi mirati per prevenire e reprimere il fenomeno di quanti guidano utilizzando il telefono cellulare, lo smartphone o il tablet. Oltre a verifiche sul corretto utilizzo degli pneumatici invernali, delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini (seggiolini).L'attività della polizia stradale di Viterbo, con i distaccamenti di Tarquinia e Monterosi, si concentra su specifici controlli attuati nei primi giorni del mese di marzo. Con attività di pattugliamento e monitoraggio dei flussi veicolari. Sulle principali direttrici provinciali, e in maniera specifica sulla Sr2 Cassia e Sr 2bis, Ss1 Aurelia e Ss1bis, sulla Ss75 Umbro-Laziale (la Orte-Civitevecchia), sulla Sr3 Flaminia e sulla Sr 312 Castrense, nonché sulle tratte di competenza dell’A12 Tirrenica e dell’A1 Autostrada del Sole.Nell’ambito dei dispositivi previsti nel piano regionale di prevenzione e repressione delle infrazioni sulla strada, gli equipaggi della Polstrada viterbese hanno ritirato 3 patenti di guida e 8 carte di circolazione, per un totale di 287 punti-patente decurtati. Ben 299 i veicoli e 265 le persone controllate; 166 i soccorsi prestati; 187 le sanzioni al codice della strada contestate, molte delle quali per infrazioni a norme comportamentali.Tutti gli automobilisti fermati sono stati controllati tramite precursore. A tali verifiche, si sono affiancati 5 interventi per la rilevazione di incidenti stradali, nei quali si sono riscontrati danni a 4 persone.