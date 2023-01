Alla Flaminia Civita Castellana arriva il mental training: la società si avvale di uno psicologo

La Flaminia Civita Castellana sempre più all'avanguardia: la società del presidente Francesco Bravini si mette al passo coi tempi, pensando al bene dei suoi atleti e tecnici e per una società di serie D rappresenta una novità.

Per questo è stato deciso di dare il via al progetto Mental Training, avvalendosi della collaborazione uno psicologo, il professor Emiliano Bernardi, che ha maturato esperienze nel settore giovanile della Lazio e della Roma e vanta un curriculum di tutto rispetto.Ha iniziato un percorso con i tecnici del settore, poi proseguirà con incontri anche con i genitori. I temi degli incontri riguardano la comprensione del valore dello sport e delle tematiche che vengono affrontate all'interno di una società sportiva. Sarà di supporto e aiuto per rispondere all'esigenza di chi opera nel mondo del calcio e fornire i giusti strumenti per affrontare le varie situazioni.

«È stato introdotto nel nostro club, all'interno del settore giovanile annuncia il responsabile Vito Piscopiello - uno psicologico, che si unirà allo staff sanitario in qualità di esperto in psicologia dello sport. Il programma prevede alcuni incontri con i genitori, che affrontano temi importanti, come la tutela dei minori di chi pratica sport, la motivazione dei giovani atleti e il rapporto del genitore con la struttura sportiva. Stiamo calendarizzando gli incontri che serviranno ad incrementare le motivazioni e l'autosufficienza».

Dalla scrivania al campo. Per il settore giovanile della Flaminia è una buona stagione.

La Juniores nazionale allenata da Fabio Tocci, che ha collezionato sei successi di fila si è posizionata nella parte medio alta della classifica: l'under 17 provinciale guidata in panchina da Massimiliano Lucidi è al primo posto e vanta il miglior attacco con 55 gol; l'under 16 provinciale allenata da Michele Pagano è terza a tre punti dalla prima; l'under 15 regionale di Leonardo Spositi è al quinto posto e l'under 14 regionale di Ovidio Di Benedetto è sesta. Gli Esordienti 2010 allenati da Gianluca Di Biasio stanno disputando un buon girone d'andata del campionato provinciale e al torneo della Befana a Cesano si sono classificati secondi.