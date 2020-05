Alla Ceramica Catalano una tantum “anti-crisi” a tutti i dipendenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Premio extra per i dipendenti della ceramica Catalano, una delle più importanti del distretto industriale di Civita Castellana. Impiegati e operai hanno trovato in busta paga un’integrazione al salario sotto forma di buoni pasto, a compensare quanto è stato perso durante imesi di cassa integrazione. L’azienda in pratica ha riconosciuto una somma su quanto non percepito per il coronavirus.Per la stabilire la cifra è stato preso come riferimento la presenza nell’anno 2019. E cosi gli oltre 200 dipendenti dell’azienda si sono ritrovati una media di 200 euro a testa in più.Sui social molti lavoratori, sotto l’ hashtag #Grazie. Noi siamo la Catalano, hanno espresso compiacimento, ringraziando la direzione dell’impresa per l’iniziativa, inaspettata e sicuramente molto gradita.La Catalano è stata tra le aziende che ha anticipato la cassa integrazione ai ceramisti, li ha assicurati contro il Codiv 19 e a quelli in difficoltà ha concesso la possibilità di attingere al tfr.L’iniziativa potrebbe portare a riscrivere alcune regole nel distretto dell’arredo bagno, anche perché altri imprenditori hanno intuito da tempo che i dipendenti sono una risorsa e non un peso.