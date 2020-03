© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Aveva avuto la febbre, accompagnata da dolori muscolari. Da cinque giorni era acasa. Poi, sabato ha eseguito il tampone e questa mattina (ieri, ndr) il risultato positivo». A raccontare le condizioni del medico di medicina generale di Capodimonte contagiato dal Covid-19 è il sindaco Antonio De Rossi. «L'ho sentito, sta bene e resta in quarantena nella sua casa. Così come la famiglia», aggiunge. A preoccupare, adesso, è però la possibilità che inconsapevolmente il dottore abbia potuto contagiare alcuni dei pazienti visitati nelle ultime due settimane.«L'unità di crisi della Asl - racconta il primo cittadino - ci ha chiesto l'elenco. Devo dire che sono stati davvero professionali, soprattutto il dottor Giovanni Chiatti con cui ci siamo interfacciati. Mentre loro ricostruiranno la rete dei contatti, tutti i cittadini che avessero avuto rapporti o fossero stati nel suo studio dovranno chiamare l'azienda sanitaria locale che poi attiverà i protocolli previsti». Significa che verranno tutti messi in isolamento e poi, uno per uno, verrà studiata l'opportunità di sottoporli al test, in base alla presenza o meno di sintomi.De Rossi, intanto, ha attivato il Coc, centro operativo comunale, per fornire informazioni ai cittadini. "Invito tutti alla calma. Stanno circolando notizie errate: ho già segnalato tutto ai carabinieri. Io e la giunta siamo a disposizione della cittadinanza per ogni chiarimento. Ho emesso - continua De Rossi - un'ordinanza per ribadire di restare in casa e usare la mascherina". Il paese è stato sanificato, compreso il centro anziani, le scuoale, la biblioteca e il museo. È già stata individuata una dottoressa che sostiuirà il medico malato: anche lo studio è stato bonificato.Quello di Capodimonte è uno dei sei nuovi casi che hanno fatto schizzare a 37 il totale nella Tuscia. Si aggiunge a tre donne di Tuscania, a un uomo di Oriolo Romano (frequantava la palestra di Manziana dove è stato trovato un contagiato) e uno di Viterbo. Mentre uno dei casi tuscanesi e quello del capoluogo sono riconducibili al focolaio già noto dei fratelli Monarca, ancora ignota l'origine dell'infezione per il medico di Capodimonte e gli altri casi a Tuscania.Problemi anche alla Dimar di Valentano. Dopo aver scoperto che il commercialista è positivo, l'azienda ha chiuso per due giorni per sanificazione. L'uomo aveva avuto una riunione con una ventina di persone lunedì scorso: ora tutte sono in quarantena. Preoccupazione tra gli operai, alcuni dei quali si rifiutano di tornare al lavoro.